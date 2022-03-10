مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "لازارد" العالمية

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس) كينيث جاكوبس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لازارد العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، وذلك في مكتب سموه في مركز دبي المالي العالمي.

وناقش سموه مع كينيث جاكوبس آفاق التعاون وسبل تعزيزه في ضوء ما توفره دولة الإمارات من فرص للنمو وما تهيئة دبي من أجواء داعمة لشركائها تراعي مصالح الإمارة وتدعم مشاريعها وتواكب خططها التنموية الطموحة، مع تمكين كبرى المؤسسات العالمية من تحقيق أرقى مستويات الأداء وتسجيل أفضل النتائج، وفق نموذج فريد جعل من دبي قبلة رئيسية لمؤسسات المال والأعمال ومركزاً محورياً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى قبل نحو 175 عاماً وتغطي حالياً ما يزيد على 40 مدينة حول العالم، كما تطرق النقاش لما تقدمه الشركة من خدمات انطلاقاً من دبي، لاسيما في مجال التعاون مع الشركات العائلية والتي تمثل أحد الدعائم المهمة للاقتصاد المحلي، وما طرأ على خدمات الشركة من تطور منذ افتتاح مقرها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2007، والذي شكّل جسراً حيوياً لربط الخدمات المقدمة لعملائها في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لازارد العالمية أن دبي تمثل قاعدة انطلاق مثالية لمؤسسات الأعمال العالمية الساعية لتوسيع نطاق نشاطها في المنطقة بما تتمتع به من رؤية مستقبلية ومرونة في التعامل مع المتغيرات المحيطة، واستيعاب شامل لمتطلبات النمو خلال المرحلة المقبلة، وما تبديه دبي من انفتاحٍ واعٍ على مجتمع الأعمال العالمي والذي مكنها من تبوؤ مكانة متميزة بين أبرز الوجهات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.

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