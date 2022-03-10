إغلاق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في سيتي ووك بدبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في سيتي ووك بدبي اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وقالت إنه بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في دبي حجز موعد في مركزها في الخوانيج من خلال تطبيق شركة «صحة»، والذي يعمل يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتوفر "صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

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