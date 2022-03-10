طرق دبي تفتتح نفق الشندغة بالاتجاه من ديرة إلى بر دبي الأحد المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إعادة فتح نفق الشندغة أمام الحركة المرورية في الاتجاه من ديرة إلى بردبي، الاحد المقبل الموافق 13 مارس، وذلك بعد استكمال أعمال ربط جسر (إنفينيتي) والجسور الجديدة مع نفق الشندغة حيث يسهم إعادة افتتاح النفق وربطه بالجسور الجديدة على طول محور الشندغة، في إضافة 3000 مركبة في الساعة، لترتفع السعة الاجمالية للمحور الى 15000 مركبة في الساعة.

كما أجرت الهيئة تعديلاًت على اللوحات الارشادية في المنطقة، لضمان انسيابية الحركة المرورية من جهة ديرة، مع عودة افتتاح نفق الشندغة بالاتجاه من ديرة إلى بردبي، وستبقى الحركة المرورية كما هي في نفق الشندغة في الاتجاه من بر دبي إلى ديرة، ومتاحة لمستخدمي الطريق.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق، إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع اللوحات الإرشادية، للوصول لوجهاتهم، وذلك على النحو التالي:

• الحركة المرورية المتجهة الى تقاطع الصقر (السطحي) تتجه يمينا عند مخرج النفق عبر الجسر (BR2) المتكون من مسربين.

• الحركة المرورية في الاتجاه الى جميرا تتجه يسارا عند مخرج النفق عبر الجسر (BR1) المتكون من مسرب واحد، وتعبر تقاطع الصقر من خلال الجسر الشمالي المفتوح على ثلاثة مسارب في الاتجاه الى جميرا.

• الحركة المرورية القادمة من الدوار أعلى نفق الشندغة بإمكانها التوجه الى ديرة من خلال اليمين الحر المتجه إلى جسر انفينيتي، أو التوجه مباشرة الى بر دبي وجميرا من خلال الجسر (BR2) باتجاه تقاطع الصقر.

• الحركة المرورية القادمة من جهة الممزر وشارع الخليج وتقاطع شارع عمر بن الخطاب، حيث يمكنها استخدام جسر إنفينيتي أو نفق الشندغة للتوجه الى بر دبي وجميرا وذلك من خلال اتباع العلامات الإرشادية المركبة من جهة ديرة.

• الحركة المرورية القادمة من محطة مترو نخلة ديرة وشارع الكورنيش، يمكنها التوجه إلى منفذ جسر إنفينيتي من خلال الطريق العلوي على شارع الكورنيش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز