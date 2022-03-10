عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أولتا جاجكا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا الصديقة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واستعرض سموه ومعالي أولتا جاجكا مشاركة جمهورية ألبانيا الصديقة في إكسبو 2020 دبي ، ودور الحدث العالمي في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات الواعدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أولتا جاجكا ، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتنمية أطر التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء سعادة سليمان حامد المزروعي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا.

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