إطلاق مسح الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية

المصدر: (دبي - وام)

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أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية، وقياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر والأفراد في الدولة، والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.

وينفذ المركز المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص، ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين.

وأكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر أولوية تحرص عليها الوزارة.

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