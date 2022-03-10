«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق النسخة الـ 2 من برنامجها التنفيذي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، أمس، إطلاق النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي بنهاية شهر مارس الجاري.

وتأتي هذه النسخة من برنامجها في أعقاب النجاح المتميز، الذي حققته النسخة الأولى، التي اختتمت مساقاتها في شهر يناير الماضي، وأتاحت لأكثر من 40 منتسباً من المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات فرصة تعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين على مدار 12 أسبوعاً.

وتنطلق مساقات النسخة الثانية من البرنامج في مارس الجاري وتستمر حتى نهاية يوليو المقبل، وتشمل موضوعات أساسية منها مدخل عن ماضي وحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، ودور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الاقتصاد، والذكاء والإدراك البصري، والذكاء والإدراك اللغوي، إضافة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ورسم السياسات، ومستقبل الروبوتات.

مسرعات

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «باعتباره أحد أهم مسرعات الابتكار والنمو في العالم، يمثل الذكاء الاصطناعي ركناً أساسياً ضمن خطط دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع متميز من رواد الذكاء الاصطناعي يضم كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص».

وعلى غرار النسخة الأولى تنطلق مساقات النسخة الثانية من البرنامج تحت إشراف نخبة من الخبراء العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل البروفيسور مايكل جوردان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والدكتور كاي فو لي من شركة «سينوفيشن فنتشرز»، والبروفيسورة دانييلا روس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والبروفيسور توم ميتشل والبروفيسور جوستين كاسيل من جامعة كارنيجي ميلون، إضافة إلى البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

مشاريع

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «إن تعلم كيفية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووضع السياسات، التي تدعم تطبيقها وفق أطر أخلاقية تأتي بين الأسباب الرئيسية، التي قد تعيق مسيرة التقدم، ولذلك جاء تصميم البرنامج التنفيذي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تسليط الضوء على أساسيات الذكاء الاصطناعي».

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