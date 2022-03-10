«دبي الخيرية» تستهدف إيرادات 160 مليون درهم في 4 شهور

المصدر: دبي- رامي عايش

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أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملتها الرمضانية الموسمية، مستهدفة تحقيق إيرادات من التبرعات وزكاة المال بنحو 160 مليون درهم في أربعة شهور، لخدمة مشاريع محلية وخارجية، منها 80 مليوناً لبناء مساجد، و20 مليوناً أخرى لحفر آبار مياه، و35 مليوناً زكاة مال، إضافة إلى مشاريع أخرى صحية وتعليمية وتنموية، سيتم تنفيذها في أكثر من 19 دولة.

كما أطلقت الجمعية مبادرة (صندوق دعم الأسر المتعففة)، بالشراكة مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، لتقديم الدعم المادي والتمكيني لأبناء تلك الأسر، وإعداد كوادر وطنية فاعلة في ساحة العمل الخيري والإنساني، في وقت أعلنت فيه عن صرفها نحو نصف مليار درهم، على نحو 122 ألف مشروع خلال السنوات السبع الماضية، منذ عام 2015 وحتى 2021.

حضور

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "دبي الخيرية"، امس بالمركز الإعلامي لمعرض إكسبو 2020 دبي، برئاسة خالد العلماء أمين السر العام للجمعية وحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية و مصطفي إسماعيل كرم عضو مجلس الإدارة ، وخالد راشد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والدكتورة أسماء الشريف المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة المظلة.

وأكد العلماء أن الحملة التي ستمتد حتى منتصف يوليو المقبل، تستهدف بناء جسور التواصل مع المجتمع المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته المختلفة، لدعم جهود الجمعية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تعزيز تطلعاتها في ترسيخ مظلة المستفيدين من خدماتها، وزيادة مجالاتها من البذل.

اتفاقية

كما أعلن العلماء خلال المؤتمر، عن اتفاقية مع شركة «المظلة»، لتوفير مظلة تأمينية، وتغطية متميزة تخدم المرضى الذين يحتاجون للعلاج، ويعانون من قلة الدخل، للتخفيف من ألمهم، والإسهام في شفائهم.

وثمّن العلماء دعم وعطاء رعاة وداعمي جمعية دبي الخيرية، وخص بالذكر بنك دبي الإسلامي «الذي يقف دائماً بجانب الجمعية».

وقال خلال كلمته في المؤتمر: «في شهر الجود والعطاء، تتضاعف الجهود، وتمتزج المشاريع بروح الشهر الفضيل، لذا، تأتي برامج رمضان لهذا العام، مواكبة للتطور الكمي والكيفي الذي تشهده أنشطة الجمعية داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ويظهر ذلك جلياً، من حجم الحملة التي نحن بصددها، والتي تستهدف أكثر من 160 مليون درهم».

أبرز مشاريع الحملة وتكلفتها:

35

مليوناً زكاة المال

80.8

مليوناً لبناء 1575 مسجداً خارج الدولة

20.2

مليوناً لحفر 4683 بئراً

5

ملايين درهم لتشييد 85 مدرسة في الخارج

300000

وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها بـ 3 ملايين درهم

4000

كوبون فئة 500 و300 درهم بثلاثة ملايين درهم للمير

5500

كوبون فئة 250 درهماً لكفالة الأيتام في الخارج بمليوني درهم

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