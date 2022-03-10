13.7 مليار درهم قيمة الإنتاج الزراعي لأبوظبي 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم المنظومة الاقتصادية للإمارة والدولة، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، حقق الإنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والقيمة وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% للفترة 2017 ــ 2020.

ويقدر إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حوالي 13.7 مليار درهم عام 2020، بزيادة نسبتها 12% عن عام 2019،، لترتفع بذلك نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 1.1% عام 2020، مقارنة بـ 0.8% خلال السنوات السابقة، ما ينسجم مع أهداف وتطلعات حكومة أبوظبي لتحقيق منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي في الإمارة، من خلال دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.

ويعتبر قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني أحد القطاعات الرئيسية ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ويتم احتساب نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب قيمة كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للإمارة.

التقنيات الحديثة

وتعد هذه الزيادة الملحوظة في حجم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ثمرة للخطط والسياسات التي تضعها وتقوم على تنفيذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق أهداف وأولويات الحكومة، وتحرص الهيئة على نشر وتبني أفضل الممارسات الزراعية، ودعم التوجه نحو التقنيات الحديثة وأنظمة الزراعة الذكية، ونظم الزراعة الرأسية ذات القدرة على إنتاج 5 إلى 10 أضعاف الإنتاج في الزراعة التقليدية، وتطبيق تقنيات الري لتحسين كفاءة استهلاك المياه إضافة إلى استخدام الخوارزميات في تحديد المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتحفيز المزارعين على الاستفادة من نتائج ومخرجات الأبحاث الزراعية المناسبة لبيئة ومناخ إمارة أبوظبي، ويتم تجريب وإدخال محاصيل أساسية لها القدرة على تعزيز الأمن الغذائي مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

« أبوظبي جاب »

كما تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة ا.لغذائية على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، وأطلقت في سبيل ذلك برنامج «أبوظبي جاب» وهو النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، الذي يطبق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين على إنتاجه.

وشجعت الهيئة أصحاب المزارع على التحول نحو الزراعة العضوية، وعملت على تأهيل عدد من المزارع وتحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وحصولها على تراخيص الزراعة العضوية.

زيادة

وتشير البيانات الإحصائية التي تم جمعها من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 707.774 طناً خلال العام 2020، حيث استحوذ الإنتاج النباتي على ما نسبته 59.6% من إجمالي الإنتاج الزراعي، وبلغ حوالي 421.524 طناً، بزيادة نسبتها 33% عن حجم الإنتاج لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 27% في الإنتاج الحيواني عن الفترة نفسها، ليستحوذ بدوره على نحو 40.4% من إجمالي الإنتاج الزراعي البالغ حوالي 286.250 طناً.

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