أبوظبي تختتم فعاليات احتفالها العالمي بإنجازات المرأة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شهدت أبوظبي، أمس، اختتام فعاليات قمة 30/‏50، المنتدى العالمي المخصص للاحتفاء بإنجازات مجموعة مميزة من النساء الرائدات من جميع أنحاء العالم. وشهد اليوم الأخير من هذه القمة حدثاً خاصاً يهدف إلى الإسهام في تمكين الجيل القادم من القيادات ورائدات الأعمال الإماراتيات.

واختتمت القمة فعالياتها بيوم الخدمة الذي استضافته جامعة زايد، بعد ثلاثة أيام من المحادثات وجلسات النقاش وفعاليات التواصل التي شهدت حضور مجموعة من المتحدثات البارزات والسياسيات والمستثمرات ورائدات الأعمال والشخصيات الإعلامية من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وشهد يوم الخدمة الذي انعقد برئاسة معالي الدكتورة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، لقاء طالبات من جامعة زايد مع مجموعة من المتحدثات المشاركات في القمة ومن مجتمع فوربس. وأتاحت هذه الفعالية لبعض النساء الرائدات في العديد من القطاعات تبادل المعرفة ووجهات النظر، وتقديم المشورة والإرشاد لإلهام الشابات الإماراتيات وتشجيعهن على تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

وقالت معالي نورة الكعبي: «أنا سعيدة للغاية باستضافة يوم الخدمة لقمة فوربس 30/‏50 في جامعة زايد، هذه الجامعة العريقة التي لعبت دوراً مهماً في تعليم الكثير من بناتنا الإماراتيات منذ افتتاحها قبل نحو 25 عاماً. وتبرز أهمية هذه الفعالية اليوم في أنها تجمع بعضاً من أبرز النساء الرائدات من مختلف أنحاء العالم، للتعاون والتعلم من بعضهن البعض، والاحتفاء بالتنوع الغني للمرأة وتعزيز شبكة تواصلنا، لإطلاق أفكار مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أفضل للمرأة».

وأضافت معاليها: «لقد شهد دور المرأة في الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً بالتزامن مع نمو هذا الوطن الكريم. وقد كان الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من غرس فينا برؤيته الحكيمة، الإيمان بالدور المهم للمرأة في بناء الأمة. ولا يزال صدى تلك الرؤية يتردد مع جهود أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت ولا تزال تمثل قوة جبارة تمنح المرأة صوتاً في مختلف جوانب تنمية بلادنا، الأمر الذي يمهد الطريق للكثير من النساء لتحقيق الريادة والتميز».

من جهتها، صرحت مويرا فوربس، نائب الرئيس التنفيذي في فوربس للإعلام، وناشرة فوربس وومان: «أنا فخورة جداً بنجاح قمة 30/‏50 الأولى من نوعها في أبوظبي، والتي استطاعت أن تجمع نساء رائدات وقياديات متميزات من جميع أنحاء العالم، للاحتفاء بالإنجازات العظيمة للمرأة، والمساعدة في توجيه وإلهام الجيل القادم من النساء الناجحات».

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