«الدفاع» تنظم فعالية «صحتي أمانة»

المصدر: (أبوظبي- وام)

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شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فعالية للتوعية الصحية، بعنوان «صحتي أمانة»، والتي نظمها سلاح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.

جاء تنظيم فعالية «صحتي أمانة» بهدف التركيز على إبراز أهمية الوعي الصحي للفحص المبكر والوقاية من الأمراض، وتقديم بعض النصائح الصحية للعادات الصحية السليمة، ونشر التوعية بين الموظفين والمراجعين بأهمية الغذاء الصحي.

وجاءت الفعالية، انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع على توعية ضباطها وأفرادها ومنتسبيها بالسلوكيات الصحية الجيدة، وترك السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى انتشار الأمراض المزمنة.

وتسلط الحملة الضوء على الأمراض المزمنة والمعدية، وكيفية الوقاية منها، والتعريف بأهمية التبرع بالدم، ورفع مستوى الوعي الصحي، والتعريف بمخاطر السكري والسمنة والتدخين، وأثرها في الصحة والوقاية من إصابات العمل.

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