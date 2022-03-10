عمار النعيمي يؤكد ضرورة الاستفادة من الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برامج واستراتيجية وأهداف ومشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية للخمسين عاماً القادمة بما يواكب رؤية وتوجهات حكومة الإمارات، بالإضافة إلى خطط عمل الوزارة في الإمارة ومشاريعها في قطاع الطاقة وعلى جهود الوزارة في استخدام الطاقة النظيفة والاستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم أمس وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية برئاسة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.

واستمع سموه والحضور إلى شرح وافٍ حول الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارة الطاقة والبنية التحتية من أجل تطوير وتطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال وضع مبادرات تدعم الاقتصاد وتحافظ على بيئة مستدامة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الوزارة في مجالات الطاقة كافة وإلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المرتبطة بالطاقة بمختلف أشكالها.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنية الحديثة لتعزيز قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية وتطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتي هي ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات وضمان للنمو الاقتصادي المستقر واستمرار مسيرة الدولة الحضارية والتنموية خلال رحلتها نحو الخمسين عاماً القادمة من أجل الحفاظ على بيئة مستدامة بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات في رسم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وتوفير بنية تحتية متكاملة.

استدامة

وركز سموه كذلك على ضرورة الاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة خلال الفترة القادمة والتي تكمن أهميتها كمصدر نظيف للطاقة والمصادر المستدامة وتقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري وتتميز باستقرار أسعارها وغيرها من الفوائد.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات ومن الوزارة يوسف آل علي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين.

شكر

أعرب المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، وتقدم بالشكر والتقدير لما لمسه من اهتمام وتوجيهات، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً لمزيد من التطوير والعمل الجاد والتفاني من أجل تحقيق طموحات القيادة.

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