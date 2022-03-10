محمد الشرقي يطّلع على خطط «الفجيرة لتنمية المناطق»

المصدر: الفجيرة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2022، بحضور سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

نتائج

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على تقرير أعمال المؤسسة ونتائجها خلال عام 2021، ومشاريعها الإنشائية والإسكانية والمجتمعية التي تعمل عليها، مؤكّداً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير الخدمات الحكومية وتطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة وتوجهاتها في مؤشرات كفاءة العمل الحكومي وجودة حياة الأفراد، وفق أرقى معايير الجودة والتميز.

مبادرات

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإحصائيات السنوية للمؤسسة ومبادراتها التوعوية التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي للأفراد في جوانب البيئة والاستدامة والاستقرار السكني، وذلك ضمن الخطة الحالية للمؤسسة، وخططها التطويرية المستقبلية.

وأشاد سموّه، بمستوى العمل في مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والمشاريع الحيوية التي تنفذها وتشرف عليها في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة ورفع كفاءة العمل بما يحقق أفضل النتائج.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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