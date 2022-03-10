تعاون قضائي بين الإمارات وإيطاليا في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية

المصدر: دبي - وام

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وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، اتفاقية تعاون قضائي، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة والجمهورية الإيطالية، في مقر «إكسبو 2020 دبي». ومثل الدولة في التوقيع على الاتفاقية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، في حين وقعت على الاتفاقية من الجانب الإيطالي مارتا كارتابيا وزيرة العدل الإيطالية.

اتفاقية

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين، وهي مكملة لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، التي كان قد تم التوقيع عليها سابقاً بين الدولة والجمهورية الإيطالية، وكانت قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17 أبريل من عام 2019.

وأشاد معالي وزير العدل، خلال مراسم التوقيع، بالتعاون الثنائي الذي يربط بين الإمارات وإيطاليا في مختلف المجالات، والعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية وخصوصاً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين، حيث حضر من جانب الإمارات القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية وباقي أعضاء الوفد، ومن جانب الجمهورية الإيطالية كل من الدكتور رافاييل بيسريلو رئيس الديوان والدكتور نيكولا روسو، رئيس دائرة شؤون العدل وكذلك كل من نيكولا لينر سفير جمهورية ايطاليا لدى الدولة وجوزيبي فينوشيارو، القنصل العام في دبي وباقي أعضاء الوفد.

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