تكريم داعمات العرس الجماعي في «نسائية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي – مركز النهضة للاستشارات والتدريب، أمس، في مقرها الرئيس، حفل تكريم داعمات العرس الجماعي (زفة حراير)، الذي نظمته الجمعية تيمناً بعام الخمسين بالدولة، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حيث تسلَّمت الخمسون عروساً المنحة المالية وبطاقة إسعاد وأطقم الذَّهَب.

حضر الحفل عضوات من مجلس إدارة الجمعية ونخبة من سيدات المجتمع، وتزامن هذا التكريم مع يوم المرأة العالمي.

مبادرة

وباركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، للعرائس زواجهن، وأشادت بمبادرة العرس الجماعي التي تتبناها الجمعية سنوياً، وبزفاف 50 ثنائياً هذا العام، بإقامة حفلات فردية مستقلة للنساء، مع الأخذ بتدابير السلامة في ظل قيود جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بمبدأ المشاركة المجتمعية، لترسيخ قيم التكافل، وتعزيز التلاحم المجتمعي، عبر تيسير زواج المواطنين بالمواطنات، لتكوين الأسر المستقرة، بعيداً عن هاجس الديون.

دور

وثمنت د. فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي دور وزارة تنمية المجتمع في مؤازرة المبادرات المجتمعية الريادية المقدمة للمواطن، وخدماتها المنصبة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن إقامة الأعراس الجماعية عبر مؤسسات الدولة هي قيمة متوارثة في مجتمع الإمارات، مما يعزز الانتماء والولاء في قلوب الشباب والشابات نحو الوطن، لبناء الأجيال الواعدة، سيَّما أن مركز الاستشارات والتدريب بالجمعية يقدّم برنامجاً تأهيلياً للمقبلين على الزواج، تفعيلاً لخطة الدولة الاستراتيجية في المحور المجتمعي (نحو مجتمع أكثر تماسكاً).

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