جمارك دبي تحتفي بموظفاتها في يوم المرأة العالمي

المصدر: دبي – البيان

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احتفلت جمارك دبي ممثلة في اللجنة النسائية بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، حيث أُقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار (أنتِ كافية)، وذلك في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وحضره 160 موظفة بالدائرة.

ويأتي احتفال الدائرة سنوياً بهذا اليوم تقديراً لدور للمرأة في المجتمع، لما تقدمه من إسهامات واضحة في كافة المجالات، وقد عمدت جمارك دبي إلى تمكين المرأة.

وشهدت الاحتفالية تنظيم أمسية تحت شعار «أنتِ كافية» قدمتها موزة الهاملي مدربة حياة معتمدة، وقد تحدثت عن عملية التغيير لدى المرأة وكيف يمكن لها أن تسعد ذاتها بنفسها من خلال إحداث التغيير في حياتها والبدء بعالمها الخاص، لتحدث التأثير لاحقاً فيمن حولها، مؤكدة ضرورة نشر الإيجابية في بيئة العمل لتحقيق سعادة المجتمع.

وقالت مريم الشامسي، رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، نحتفل سنوياً بهذا اليوم للتأكيد على مشاركة المرأة في تطوير العمل الجمركي ودعم مساهمة الموظفات في خدمة المجتمع، لتحقيق التطور والازدهار الدائم لدولة الإمارات.

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