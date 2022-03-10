بلدية دبي توعي القطاع التعليمي للارتقاء بمستوى السلوك البيئي المستدام

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت بلدية دبي مسابقة «جمع المخلفات الإلكترونية»، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي والسلوك البيئي المستدام لفئة الطلبة والكادر التدريسي وأولياء الأمور، وتأتي انطلاقاً من حرص البلدية المستمر على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وذلك من خلال المبادرات والحملات والبرامج والمسابقات الرامية إلى توعية كافة فئات المجتمع في الإمارة.

وتعتبر المسابقة بمثابة ورشة توعوية لتحفيز الطلبة على جمع وفصل النفايات من المصدر وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتندرج هذه المبادرة ضمن العديد من برامج التوعية المجتمعية في الخطة السنوية للتوعية بكافة مجالات الإدارة المستدامة للنفايات.

وحققت المسابقة نجاحاً لافتاً، حيث تم التعاون بين بلدية دبي و«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» والشركة الراعية للمسابقة «yesforcircle» والمعلمين والمعلمات في جمع أكثر من 4600 كغم من النفايات الإلكترونية الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب يمثلون 45 مدرسة حكومية، وتم إعادة تدويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.

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