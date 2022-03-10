بلدية العين تنجز 146 حديقة ضمن مشروع حدائق جبل حفيت

المصدر: (العين - وام)

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أنجزت بلدية مدينة العين مشروع «حدائق جبل حفيت» التي يصل عددها إلى 146 حديقة متنوعة تتميز بالأشجار المحلية وأدوات اللياقة البدنية والمسطحات الخضراء إلى جانب ممرات مزودة بالإنارة وعناصر مهمة مثل المقاعد والمظلات.

يأتي تنفيذ هذه الحدائق ضمن خطة دائرة البلديات والنقل لتلبية احتياجات سكان المناطق وتوفير العناصر الرئيسية في المناطق السكنية وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

وقالت المهندسة رجاء الشامسي رئيس قسم التخطيط ودعم العقود في بلدية مدينة العين: «يبلغ عدد الحدائق في حي جبل حفيت السكني 146 حديقة تشتمل على 51 من البراحات وهي المساحات التي تم تنفيذها بين المنازل والحدائق العائلية.

.وتضمن المشروع 15 حديقة ذات مساحات كبيرة مع 51 حديقة في المناطق المفتوحة إلى جانب 11 حديقة مصغرة تغطي المساحات الطولية التي تقع بجانب المماشي و17 منطقة مفتوحة إضافة إلى حديقة اجتماعية واحدة تقع بجانب المجمعات السكنية، فيما تم توفير ألعاب الأطفال وأدوات اللياقة البدنية في جميع الحدائق».

وأضافت:«تتميز الألعاب في حي جبل حفيت السكني بتنوعها وملاءمتها لجميع الفئات العمرية وفئات المجتمع كافة، حيث أصبح حي جبل حفيت السكني جهة متكاملة .

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