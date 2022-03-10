دوائر حكومة دبي تناقش الإجراءات التنظيمية لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً ضم عدداً من مديري الدوائر الحكومية لمناقشة عدد من الجوانب التنظيمية المتعلقة بمعالجة بعض القضايا المرتبطة بسياسة الحد من تعاطي المخدرات وإدمانها وسبل علاجها، وأهم التحديات التي تواجه الجهات الأمنية في مواجهة عصابات المخدرات والتصدي لها.

حضر الاجتماع معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وأحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، واللواء عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

وحضر الاجتماع اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وعدد من المسؤولين.

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