المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن خطوات إصدار بطاقة الهوية في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد التقدم بطلب إصدار بطاقة الهوية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات إصدار بطاقة الهوية

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة إصدار بطاقة هوية.

-تقديم الطلب وتسديد الرسوم.

-تصلك رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية والخطوة التالية في حال وجودها.

- تصدير طلب إصدار بطاقة الهوية لفئة 15 سنة فما فوق من حساب المتعامل الخاص بالتطبيق.

- مراجعة أقرب مركز خدمة لإتمام عملية التبصيم.

- استلام الطباقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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