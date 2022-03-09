تنويه مهم من قنصلية الإمارات في إسطنبول

المصدر: البيان

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أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب عاصفة ثلجية من وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 4 أيام.

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في "تويتر" "تهيب القنصلية العامة للدولة في إسطنبول مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب عاصفة ثلجية من إسطنبول وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 10 مارس 2022 والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 4 أيام.

واضافت،يرجى التأكد من شركات الطيران بشأن مواعيد الرحلات والتي من المحتمل أن يتم تأجيلها أو الغائها خلال الفترة المذكورة نظراً للأحوال الجوية،داعية إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، والتواصل مع القنصلية في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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