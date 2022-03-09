مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في الصحراء يجري اختبارات على المستكشف راشد

المصدر: دبي - البيان

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يُجري فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في الصحراء اختبارات على المستكشف راشد، الذي سيخوض أول مهمة عربية إلى سطح القمر، حيث سيدرس التربة القمرية في منطقة لم يتم استكشافها من قبل، وفق ما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفي تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «اليوم يسير في صحراء الإمارات.. قريباً سيتنقل على سطح القمر.. إلى أن نشهد تلك اللحظة التاريخية لهبوط أول مهمة عربية على القمر.. سنتابع العمل والتحضير.. وبإذن الله الموعد ليس بعيداً.. العرب إلى القمر».

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