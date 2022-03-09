محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفالات بلاده باليوم الوطني التي تقام في معرض إكسبو 2020 دبي.

ورحب سموه برئيس وزراء ألبانيا متمنيا له زيارة موفقة وناجحة إلى الدولة.. متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع التعاون والعمل المشترك الفاعل بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث سموه ومعالي إيدي راما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا وسبل تطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الألباني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع قاعدة تعاونها مع الدول الصديقة والتي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، معربا عن سعادته بمستوى العلاقات مع جمهورية البانيا.

من جانبه أعرب رئيس وزراء ألبانيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معربا عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة .. وثمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده خاصة خلال جائحة " كوفيد ــ 19 ".

حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وسعادة سليمان المزروعي سفير الدولة غير المقيم لدى ألبانيا وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري.

كما حضره الوفد المرافق للضيف والذي يضم .. معالي أولتا جاجكا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ومعالي بليدار جوتشي وزير الداخلية ومعالي ديلينا إبراهيماي وزيرة المالية والاقتصاد ومعالي بليندا بالوكو وزيرة البنية التحتية والطاقة ومعالي ألفا مارغاريتي وزيرة الثقافة وسعادة إيرمال دردها سفير البانيا لدى الدولة والمستشار إندري فوغا مدير وكالة الإعلام والمعلومات.

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