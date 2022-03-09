«اجتماعية الشارقة» تتلقى 110 استشارات قانونية في الربع الأخير من 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تلقي ما يزيد على 110 استشارات قانونية، خلال الربع الأخير من العام 2021، من خلال خط الاتصال 800700، ما يعني أكثر من استشارة يومياً، ومعظمها يتعلق بقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، المتعلقة بقضايا المرأة، مثل النفقة وكيفية فتح ملف بالتوجيه الأسري، الطلاق، العدة، الحضانة، طلاق للضرر، مؤخر الصداق وغيرها من القضايا الخاصة بشؤون الأسرة.

وبحسب مكتب الشؤون القانونية في الدائرة، فإن عدد الاتصالات جاءت مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ليس بسبب ارتفاع المشاكل الأسرية بل بسبب انتشار خط الاتصال 800700 والترويج له، ما أكسب الناس معرفة بأن هناك استشارات قانونية لدى الدائرة تقدم مجاناً للمتصلين، مع المحافظة على حقوق المتصل بسرية تامة حسب الوقائع القانونية وهذا ما شجع على الاتصال.

نهضة

وتشرح الدائرة عن سبب تشكيل المرأة النسبة الأكبر للمتصلين، بأن الأمر يعود إلى النهضة التعليمية التي اتبعتها سياسة الدولة وبدأت تقريباً منذ تأسيس الدولة واهتمت بتعليم المرأة وأكسبتها بعداً ثقافياً فيما لها وما عليها من واجبات وحقوق، وهذا واضح في النتائج الموجودة اليوم حيث أصبحت المرأة تعتلي أعلى المناصب القيادية مثل الوزيرات ورؤساء دوائر وقائدات ورائدات بالفضاء وغيره، وهذا حصيلة لما للقيادة الرشيدة التي وضعت مساواة تامة بين الرجل والمرأة على مستوى الدولة.

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