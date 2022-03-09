"صحة": ضرورة إجراء الفحوص اللازمة للتعرف على حالة الكلى

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات أهمية العناية بالكلى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعرف على حالة الكلى إذ إنه يمكن إبطاء تقدم مرض الكلى المزمن في ضوء التطور الهائل والتقنيات الحديثة المتوفرة حاليا وأنه كلما تم التعرف على مشاكل الكلى مبكرا كان بالإمكان علاجها بشكل أفضل وبالتالي منع الخسارة المبكرة لوظائف الكلى.

وقالت "صحة" في هذا الصدد إن الأشخاص الذين ينتابهم القلق حول الكلى يمكنهم الاطمئنان عليها من خلال إجراء بعض الفحوص الطبية مثل ضغط الدم واختبار دم بسيط للتحقق من وظائف الكلى واختبار بول للبحث عن البروتين في البول ويمكن إجراء الفحص في المراكز الصحية التابعة لصحة.

وبمناسبة اليوم العالمي للكلى أكد البروفيسور ستيفن هولت المدير التنفيذي لـ"صحة لرعاية الكلى" إلتزام "صحة" بتقديم رعاية طبية عالية المستوى لمرضى الكلى و ذلك تماشيا مع النهج الذي تتبعه والذي يركز على المريض أولا على أيدي كوادر طبية وفنية ذات مؤهلات عالية وخبرات كبيرة ومعتمدة دوليا إلى جانب التقنيات المتقدمة التي تمتلكها مراكز "صحة لرعاية الكلى" ومنشآت شركة "صحة" والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، خاصة وأنه تم مؤخرا الاعتراف بـ "صحة لرعاية الكلى" كمركز تدريبي لشهادة البورد الأمريكي لزراعة الأعضاء.

رعاية

من جانبه أكد الدكتور محمد يحيى الصيعري استشاري أمراض الكلى في صحة لرعاية الكلى حرص "صحة" على توفير رعاية لمرضى الكلى وفي هذا الإطار جاءت عملية دمج جميع مراكز رعاية الكلى في جميع منشآت "صحة" تحت مظلة "صحة لرعاية الكلى"، ومنها مركز الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية وتوام والظفرة والتي تقدم خدمات شاملة ووقائية وداعمة وعلاجية تركز على مرضى الكلى.

وقال إن "صحة" تتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لزيادة زراعة الكلى للمرضى والاستفادة من برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خاصة الاستفادة من برنامج التبرع التبادلي الذي حقق نتائج ايجابية منذ انطلاقته، إذ زاد عدد المتبرعين بعد الوفاة من 3 متبرعين عام 2017 إلى 39 متبرعا عام 2021 كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء في "صحة" نحو 52 عملية زرع كلى للأطفال ونحو 393 عملية زراعة للكبار والصغار منذ انطلاقة البرنامج.

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