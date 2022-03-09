خلال اتصال هاتفي .. محمد بن زايد ورئيس ألمانيا يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه و الرئيس الألماني خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات..

و تطرقا إلى مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.

و جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال تهنئته الرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده وشعبه الصديق.

و تطرق الاتصال إلى " إكسبو 2020 دبي " و أهميته خاصة في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

و تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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