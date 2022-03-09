الكتبي: الحرب الأوكرانية جعلت الشرق الأوسط في حالة ترقب

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم التي ستتأثر بتبعات الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل تبعات سياسية وجيو-استراتيجية واقتصادية، لافتةً النظر إلى "الموقف الحَرج لدول المنطقة في اتخاذ موقف سياسي من الحرب الأوكرانية، في ضوء المصالح التي تجمع هذه الدول مع روسيا من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة ثانية.

وأشارت الدكتورة الكتبي في خضم مناقشة خصصت لــ "تداعيات الاستراتيجية للحرب في أوكرانيا على منطقة الشرق الأوسط"، بمشاركة خبراء استراتيجيين بارزين في المنطقة أمس، أنه بينما لا تزال التداعيات السياسية والجيو-استراتيجية على منطقة الشرق الأوسط في طور التوقُّع، ومنها تعزيز الاستقطاب السياسي في المنطقة والانعكاس المحتمل لهذا الاستقطاب على بؤر النزاع والأزمات، وإمكانية أن نشهد تموضعات جيو-سياسية جديدة أو "تحالفات جيو-استراتيجية قد تتشكَّل في المنطقة في حال تصاعدت المواجهة الروسية-الغربية وطال أمدها، فإن الآثار الاقتصادية للحرب الأوكرانية برزَت مباشرةً مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز، وزيادة أسعار السلع العالمية، وبخاصة أسعار العقود الآجلة للقمح، في ظل خطر انقطاع الإمدادات لهذه السلعة الاستراتيجية.

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