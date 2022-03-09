445 عملية زراعة كلى ضمن برنامج زراعة الأعضاء في شركة «صحة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أنها تتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لزيادة زراعة الكلى للمرضى، والاستفادة من برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خاصة الاستفادة من برنامج التبرع التبادلي الذي حقق نتائج ايجابية منذ انطلاقته، إذ زاد عدد المتبرعين بعد الوفاة من 3 متبرعين عام 2017 إلى 39 متبرعاً عام 2021، كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء نحو 52 عملية زرع كلى للأطفال ونحو 393 عملية زراعة للكبار والصغار منذ انطلاقة البرنامج.

ونوهت الشركة على أهمية العناية بالكلى، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعرف على حالة الكلى، إذ أنه يمكن إبطاء تقدم مرض الكلى المزمن في ضوء التطور الهائل والتقنيات الحديثة المتوفرة حالياً، وأنه كلما تم التعرف على مشاكل الكلى مبكراً كان بالإمكان علاجها بشكل أفضل، وبالتالي منع الخسارة المبكرة لوظائف الكلى.

ومن الجدير بالذكر أن "صحة لرعاية الكلى" توفر خدمات رعاية صحية عالية الجودة تتجاوز المعايير الدولية، لتلبية احتياجات قرابة 1300 مريض غسيل كلوي، (1200 منهم في غسيل الكلى و 100 لغسيل الكلى البريتوني) وأكملت في العام الماضي قرابة 180 ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى ما توفره من أساليب التشخيص والعلاج المتقدمة للمرضى، كما تلتزم بتوفير خيارات زرع الكلى حيثما أمكن ذلك.

وقالت "صحة" إن الأشخاص الذين ينتابهم القلق حول الكلى يمكنهم الاطمئنان عليها من خلال إجراء بعض الفحوص الطبية مثل: ضغط الدم، واختبار دم بسيط للتحقق من وظائف الكلى، واختبار بول للبحث عن البروتين في البول، ويمكن إجراء الفحص في المراكز الصحية التابعة لصحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل خطر لمرض الكلى المزمن منها: وجود قريب مصاب بمرض في الكلى، أو كان يعاني من مشاكل في الكلى من قبل، الإصابة بمرض السكري، الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، زيادة الوزن.

وبمناسبة اليوم العالمي للكلى، أكد البروفيسور ستيفن هولت، المدير التنفيذي لـ"صحة لرعاية الكلى"، إلتزام "صحة" بتقديم رعاية طبية عاليه المستوى لمرضى الكلى وذلك تماشياً مع النهج الذي تتّبعه، والذي يركّز على المريض أولاً، على أيدي كوادر طبية وفنية ذات مؤهلات عالية، وخبرات كبيرة، ومعتمدة دولياً، هذا إلى جانب التقنيات المتقدمة التي تمتلكها مراكز "صحة لرعاية الكلى" ومنشآت شركة "صحة" والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، خاصة وأنه تم مؤخراً الاعتراف بـ "صحة لرعاية الكلى" كمركز تدريبي لشهادة البورد الأمريكي لزراعة الأعضاء.

وقال الدكتور ستيفن هولت إنه تم دمج خدمات رعاية الكلى في جميع أنحاء شركة "صحة" تحت اشراف "صحة لرعاية الكلى" لضمان تلقي المرضى نفس مستوى الرعاية بغض النظر عن المنشأة التي يذهبون إليها من منشآت "صحة" وذلك في إطار رؤية "صحة" لتقديم خدمات تكاملية بأيدي فريق عمل تناوبي للمرضى الداخليين، وبالتوازي مع خدمات رعاية المرضى الخارجيين عند الطلب.

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