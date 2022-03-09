خالد بن محمد بن زايد يحضر فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022. كما التقى سموّه طلاباً من أصحاب المواهب الإماراتية المتميّزة في المجالات التقنية والمهنية.

وتُقام فعاليات هذه المسابقة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتحتفي هذه المسابقة، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لغاية 9 من مارس الجاري، بالمواهب الإماراتية البارزة في المهارات التقنية والمهنية المُلهمة لجيل الشباب لتحفيزهم على تبني المسارات المهنية القائمة على التكنولوجيا.

ويتنافس المشاركون في هذه المسابقة من خلال عرض ابتكاراتهم ومهاراتهم في مجالات فنية تشمل ستة محاور وهي: تقنية البناء والتشييد وتقنية التصنيع والهندسة ومجال النقل واللوجستيات والفنون الإبداعية والأزياء وتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والشخصية.

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