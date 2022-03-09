محمد بن راشد يعتمد أول قانون من نوعه في دبي

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets.

وقال سموه "اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets .. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية.

وأضاف سموه "المستقبل ملك لمن يصممه .. واليوم من خلال قانون الأصول الافتراضية نسعى لنشارك في تصميم هذا القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع .. خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل هدفها تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين فيه .. والقادم أجمل .. وأشمل .. وأفضل بإذن الله".

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