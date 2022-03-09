"طرق دبي" تطلق خطين بحريين جديدين بالتنسيق مع المطورين

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خطين بحريين جديدين، بالتنسيق مع إطلاق المطورين أحدث الوجهات السياحية، والمناطق السكنية في إمارة دبي، وذلك بناءً على الخطة الشاملة للنقل البحري 2020 – 2030، وبهدف خدمة المناطق والمشاريع التطورية ذات الإطلالة البحرية.

ويعمل الخط الأول بين منطقتي بلووترز والمارينا ذات الطابع السياحي والترفيهي طوال أيام الأسبوع، وبخطة تشغيلية تتناسب مع نمط الركاب اليومي، حيث تعمل الخدمة من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 4:50 مساءً – 11:25 مساءً، وفي نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد من الساعة 4:10 مساءً - 11:45 مساءً، وبتعرفة مقدراها 5 دراهم.

أما بالنسبة للخط الثاني، فهو يربط المناطق السكنية بمنطقة مرسى خور دبي: (محطة كريك هاربر)، بمناطق الجذب المحيطة في دبي فستيفال سيتي، خلال أيام نهاية الأسبوع: السبت والأحد من الساعة 4:00 مساءً – 11:55 مساءً، وبتعرفة مقدراها درهمان فقط.

ويأتي تنسيق إدارة النقل البحري مع المطورين العقاريين، من منطلق تحسين الخدمات المستمر، بهدف تلبية خدمات المتعاملين، وتحقيق أهداف إمارة دبي، في جودة الحياة، وفق غايات الهيئة الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على تطوير قطاع النقل البحري العام والسياحي بهدف خدمة السكان والزائرين وضمان تحقيق رضا المتعاملين في إمارة دبي، حيث تشمل خدمات النقل البحري كلا من خدمة فيري دبي، وخدمة العبرة في مناطق مختلفة بالإمارة وخدمة التاكسي المائي حسب الطلب، حيث يجري التنسيق حالياً مع المطور لربط "سوق المرفأ" في جزيرة ديرة مع خور دبي من خلال الفيري والعبرات التراثية ومن المتوقع تشغيل الخط الجديد في الربع الأول من هذا العام.

لمزيد من المعلومات وتفاصيل الرحلات والخطوط والخدمات المقدمة يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.rta.ae) أو تطبيقات الهيئة الذكية، التي تسهم في التعريف بخدمات الهيئة للجمهور.

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