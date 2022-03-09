كتاب «المسيرة» يوثق أنشطة وإنجازات محمد بن راشد في 2021

المصدر: دبي - ماجد الدباس

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أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة» الذي يوثق بالكلمة والصورة جانباً من الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار عام 2021.

ورصد الإصدار الجديد من الكتاب - الذي جاء في 139 صفحة - الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، التي شهدها سموه، وتميّز الكتاب بغلاف مميز يحمل صورة لسموه.

يناير

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2021 بترؤس وفد الإمارات للقمة الحادية والأربعين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا السعودية، وكان في استقبال سموه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وفي ذات الشهر زار سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مقر جهاز أمن الدولة في دبي، كما اعتمد سموه بذات الشهر السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.

فبراير

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهر فبراير بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما حضر تخريج الدورة 45 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين، وكان في هذا الشهر الحدث الأبرز بمتابعة سموه بحضور صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وسمو الشيوخ والمسؤولين النجاح التاريخي لمسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، علاوة على المشاركة في «خلوة عام الخمسين».

مارس

وخلال شهر مارس أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة دبي الحضرية 2040، كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأدى سموه بحضور الشيوخ صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

أبريل

وفي أبريل، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي اعتمد الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء الكفاءات في الإمارات، أيضاً شهد سموه الإعلان عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان في دبي، كما التقى سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

مايو

وفي مايو التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر السعيد.

يونيو

ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة غرف تجارة دبي بعد اكتمال هيكلة الغرف الثلاث.

يوليو

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المرموم بدبي، وافتتح سموه في ذات الشهر مشاريع طرق استراتيجية للربط بين إمارات الدولة.

أغسطس

في أغسطس جرى تدشين المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وجرى اعتماد مشاريع استراتيجية، كما ترأس سموه وفد الإمارات في أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في العاصمة بغداد.

سبتمبر

في هذا الشهر، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد موقع إكسبو 2020 دبي، واطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة الحدث العالمي، والتقى سموه أعضاء اللجان والفرق الحكومية المعنية بمكافحة «كوفيد 19»، وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، أداء التشكيل الوزاري السادس عشر لحكومة الإمارات اليمين الدستورية، إلى جانب حضورهما وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل افتتاح الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي».

أكتوبر

بدأ سموه الشهر بزيارة «إكسبو 2020 دبي» في أول أيام انعقاده، وواصل سموه خلال الشهر زيارة الحدث وأجنحة الدول المشاركة، وجرى خلال الشهر بحضور صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وسمو الشيوخ الإعلان عن المشروع العربي الأول والرابع من نوعه بالعالم لاستكشاف كوكب الزهرة، وجرى خلال الشهر لقاء جمع سموه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في إكسبو، كما اعتمد سموه الخطة الشاملة لتطوير حتا.

نوفمبر

واصل سموه زياراته إلى «إكسبو 2020 دبي»، وشهد أداء سفراء لليمين القانونية وتسلم أوراق سفراء معينين لدى الدولة، كما زار سموه معرض دبي للطيران 2021. وكرم سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، كما افتتح سموه دورة عادية للمجلس الوطني الاتحادي.

ديسمبر

وفي آخر أشهر السنة ابتدأ سموه، بحضور صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وعيد الاتحاد الخمسين بحتا، كما ترأس سموه اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، وواصل زياراته لإكسبو، وشهد إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً، واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في إكسبو، وترأس وفد الإمارات في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

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