الاتحاد النسائي يستقبل مسؤولة أممية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أنيتا بهاتيا، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وبحث الجانبان آفاقاً واعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.

ورحبت نورة السويدي، بالوفد الضيف، معربة عن حرص دولة الإمارات على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في سبيل الدفع بالمسيرة التنموية للمرأة لمراتب متقدمة في المجالات والقطاعات كافة.

وتم في اللقاء الاطلاع على جهود الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إلى دعم أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي، والتي أسفرت عن إطلاق البرنامج التدريبي بشأن المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن».

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