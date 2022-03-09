محمد الشرقي يزور إكسبو 2020 دبي ويطلع على أجنحة الدول المشاركة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الأهمية التاريخية التي ستترسخ في مسيرة دولة الإمارات من خلال استضافتها الحدث العالمي الأضخم إكسبو 2020 دبي، والنقلة اللافتة التي سيشهدُها العالم ويسجّلها كإنجازٍ حضاريّ ونجاحٍ استثنائي للإمارات تتميّزُ به بين دول العالم أجمع.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد الفجيرة لعدد من أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

وبدأت جولة سموه بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات، واستمع من القائمين عليه إلى شرح حول الأقسام التي يحتويها، حيث يسلّط الجناح الضوء على قصص الحالمين المنجزين من خلال تقديم تجربة إبداعية تعرّف زوّاره، في هذا الملتقى التاريخي، بالقيم الأصيلة والثقافة العريقة وإنجازات شعب الإمارات الخالدة. ويضم الجناح الذي تم تصميمه على هيئة صقر يستعد للتحليق، محتوى يعكس بداية قيام الدولة والبيئات المتنوعة التي تزخر بها الإمارات.

عقول فذة

وقال سموه، «إنّ دولة الإمارات تحتضن عقولاً فذّة اجتمعت في إكسبو 2020 دبي من مختلف دول العالم، تسعى جميعها إلى تبادل المعارف والتجارب الإنسانيّة المعاصرة وذلك بهدف صياغة مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع ».

كما زار سمو ولي عهد الفجيرة جناح المملكة العربية السعودية، واطلع سموه من المسؤولين في الجناح على محتواه الإبداعي الذي يعكس تاريخ المملكة وتراثها الحضاري.

وشملت زيارة سموه أجنحة كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية سنغافورة، واطلع سموه على ما تقدمه الأجنحة من ابتكارات وتجارب في مجالات التقنية والفنون والتراث والطبيعة وغيرها.

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