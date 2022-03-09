تكريم 46 موظفاً بشرطة الشارقة حققوا 99.2 % في سعادة المتعاملين

المصدر: الشارقة – البيان

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كرمت إدارة شرطة المنطقة الوسطى متمثلة بمدير الإدارة العقيد أحمد جاسم الزعابي عدداً من موظفي مركز إسعاد المتعاملين والذين بلغ عددهم 46 من ضباط وأفراد الواجهة الأمامية، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهامهم في تحقيق نسبة 99.2%، في مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة في مركز إسعاد المتعاملين بإدارة شرطة المنطقة الوسطى خلال العام الماضي، وذلك وفق الإحصائيات التي أجراها مركز بحوث الشرطة على قنوات تقديم الخدمة لعام 2021 في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهو ما عكس ترحيباً واسعاً في أوساط العملاء عن مستوى وسرعة الإنجاز والخدمات التي يقدمها المركز.

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وأشاد العقيد الزعابي بجهود المكرمين نظير ما قدموه من جهود ملموسة في خدمة المتعاملين وأفراد المجتمع، بالصورة التي تعكس حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات ‏للمتعاملين بكل سهولة ويسر، سعياً إلى تعزيز جودة الحياة، حاثاً لهم على الاستمرار في تطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم الخدمات سعياً للارتقاء بالمنظومة الشرطية، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم خدماتها بصورة تليق بمتعامليها وتعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه في هذا المجال، وإيماناً منها بأهمية خدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

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