شرطة دبي تفتتح مركز الخوانيج الذكي «SPS»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الخوانيج الذكي «SPS»، الذي يقدم خدمات شرطية لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة عبر 7 لغات مختلفة.

وشهد الافتتاح معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد جمعة النابودة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن مركز شرطة الخوانيج الجديد، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التغطية الأمنية على مستوى إمارة دبي في كافة المناطق، بمراكز شرطية تقدم مستوى عالياً من الخدمات، ومزودة بخدمات مراكز الشرطة الذكية «SPS» من أجل التيسير على أفراد المجتمع وإسعادهم، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

ونوه معاليه إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة التوسع والتطور العمراني في الإمارة بمراكز شرطية جديدة وحديثة، وهو ما يسهم في تقديم خدمات أمنية مميزة تُسعد المتعاملين، وترسخ الشعور بالأمان في الإمارة.

خدمات

واطلع الحضور على مركز الشرطة الذكي «SPS»، والخدمات الشرطية التي يقدمها للمجتمع منها الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر.

واطلع الحضور على قاعة «ديلي بريف» الهادفة إلى الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة، وتسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة لتطوير كوادرها وتحقيق أهدافها. كما اطلع الحضور على المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، والتي تتضمن مبادرة 901، وأمن المساكن، والدراجات الهوائية، والشرطي جارك، والتدريب العلاجي لأصحاب الهمم، والشرطة السياحيةوغيرها.

استراتيجية

من جانبه، أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص من خلال مركز شرطة الخوانيج على تحقيق التوجهات الحكومية وتطبيق استراتيجية شرطة دبي في أن تكون دبي المدينة الآمنة»، مضيفاً «أن المركز الجديد مُجهز وفق أفضل المعايير الأمنية، التي تراعي المعايير العالمية».

بدوره، أكد العقيد علي راشد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج بالوكالة، «أن مركز الشرطة الجديد يأتي في إطار حرص شرطة دبي المستمر على تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة ، ورسالتها في العمل لمجتمع آمن، وتحقيق الاستقرار، وخفض الجريمة».

التغطية الأمنية

سيسهم مركز شرطة الخوانيج في رفع مستوى التغطية الأمنية وتوفير كافة الخدمات التي تسهم في إسعاد المجتمع من خلال خدمات الـSPS الذكية المتنوعة، وعبر الأقسام المختلفة ومن ضمنها «التسجيل المروري» و«التسجيل الجنائي»، و«إسعاد المتعاملين»، كما ان المركز سيحقق هدف شرطة دبي في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة لتكون دبي «المدينة الآمنة» والوجهة المُفضلة للعيش والإقامة والسياحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز