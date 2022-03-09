«أبوظبي للإيواء» ينظم برنامجاً توعوياً للأسرة والطفل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، برنامجاً توعوياً متنوعاً للأسرة والطفل، امتد على مدار يومين كاملين في حديقة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من «مهرجان أبوظبي 2022»، الذي يقام تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة».

ووفقاً لأجندة البرنامج، الذي جاء بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، انضم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء إلى فعاليات «شهر القراءة 2022»، من خلال تنظيم عدد من جلسات القراءة المخصصة للأطفال والتي أدارها مجموعة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

وخلال حضورها الفعاليات، أكدت سارة شهيل، المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، حرص المركز على الانضمام إلى الجهود المحلية والوطنية في سبيل تعزيز المفاهيم الصحيحة بشأن بناء الإنسان والعلاقات الإنسانية وترسيخ إيمان المجتمع بضرورة تمكين الفرد وفقاً للمنهجيات العلمية المدروسة.

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