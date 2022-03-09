«مدني دبي»: 12 آلية و39 رجل إطفاء لتأمين «حصن الاتحاد 8»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد العقيد الخبير حسين محمد الرحومي مدير مركز إطفاء «إكسبو» في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن 12 آلية و39 رجل إطفاء شاركوا في تأمين عرض حصن الاتحاد 8. وأضاف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تضطلع بدورها الاستراتيجي والأساسي كونها عضواً في لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة، كما تتولى مهام حماية الأرواح والممتلكات وتوفير الوقاية والسلامة للجميع، وتشارك في تأمين الفعاليات والأنشطة والمناسبات كافة التي تقام في الإمارة.

تدريبات

وأشار العقيد الرحومي إلى «أن نجاح تأمين العرض العسكري حصن الاتحاد 8 الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشهد حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونفذته القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية لـ«إكسبو 2020 دبي» كان هدفاً رئيساً للدفاع المدني وسبق الحدث تدريبات مكثفة وتم استخدام أحدث الآليات.

اهتمام

وقال الرحومي للبيان إن الحدث الكبير يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين على صعيد الدولة من المواطنين والمقيمين باحتساب أنه حدث رمزي وله قيمة كبيرة إذ يجمع تشكيلات قواتنا المسلحة التي تعد مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، ويمثل هذا الحدث من جهة أخرى التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية في ميادين العمل الوطني.

تأمين

وأشار الرحومي إلى أن فرق الدفاع المدني حرصت على تأمين الترتيبات كافة للفعاليات والأنشطة المصاحبة للعرض العسكري (حصن الاتحاد 8) في إمارة دبي وفق الخطط الموضوعة من قبل وزارة الدفاع ولجنة تأمين الفعاليات الهادفة لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان للفئات كافة من أفراد الجمهور، وذلك بالتعاون مع الوحدات والفرق المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين، وأنه تم تقسيم مواقع العرض العسكري إلى قطاعات رئيسة وبمشاركة قوة بشرية من الدفاع المدني من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الحدث، والذين يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية وأكثر من 12 آلية مختلفة الاختصاصات لتغطية الأنشطة المصاحبة للعرض العسكري، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية، التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية وتحقق أعلى مؤشرات السعادة والرضا لأفراد الجمهور قبل وأثناء وبعد عرض حصن الاتحاد 8.

الاستعدادات

وعن طبيعة الاستعدادات مع الشركاء في المرحلة التي سبقت موعد العرض العسكري أضاف الرحومي هنالك تناسق وتفاهم كبير بيننا وبين الشركاء الاستراتيجيين في إطار تكامل الأدوار قبل وأثناء وبعد أي حدث أو فعالية ونقوم بما علينا من واجبات ومسؤوليات تخصصية وفي إطار طبيعة عملنا والمطلوب منا، في موقع الحدث وسرعة التدخل في الحالات الطارئة.

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