استعراض «مبادرة المنازل المهجورة» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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استعرضت اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة في اجتماعها الثاني الذي ترأسه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة «مبادرة المنازل المهجورة» للحد من السلوكيات والظواهر السلبية التي قد تتسبب بها المساكن والمباني المهجور عبر تشويه المظهر العام والوجه الحضاري للمدينة.

ناقش الاجتماع - بحضور أعضاء اللجنة - نتائج دراسة جودة الحياة في بيئة العمل، للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية لدى الكادر الشرطي، من خلال ترسيخ ثقافة مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل دعما وتنفيذاً للأجندة الوطنية لجودة الحياة إلى جانب استعراض نتائج التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الرابع 2021.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة بجهود أعضاء اللجنة للارتقاء بالعمل الأمني وتلبية جميع المتطلبات والتوصيات وأداء المهام والأعمال الموكلة لهم على أتم وجه .

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