«تنفيذي الشارقة» يعتمد 1000 مستحق لمنح الأراضي السكنية

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وجرى في الاجتماع مناقشة الموضوعات الحكومية المتنوعة، التي يسعى المجلس من خلالها إلى تطوير سير العمل الحكومي والارتقاء بالقطاعات كافة في إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الاستقرار السكني للأسر المواطنة وتعزيز تماسكها وتوفير البنى التحتية للأحياء السكنية في الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية لعام 2022، والبالغ عددهم 1000 منتفع.

وتوزعت قطع الأراضي السكنية على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة بعد استيفاء مستحقيها الشروط والمعايير وبالتنسيق مع اللجان المختصة والمجالس البلدية في إمارة الشارقة. وبلغ إجمالي قطع الأراضي السكنية الممنوحة منذ عام 2020، أكثر من 11 ألف قطعة أرض شملت القطع المنفصلة والقطع ضمن المجمعات.

وناقش المجلس اقتراحات مجلس الشارقة للتعليم بشأن توثيق مسيرة وتاريخ التعليم في الإمارة. كما اعتمد المجلس عدداً من اقتراحات تطوير البيئة التشغيلية في مطار الشارقة الدولي.

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