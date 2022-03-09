ولي عهد أم القيوين يستقبل سفير كوستاريكا

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - بالديوان الأميري أمس - فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفير متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وبحث سمو ولي عهد أم القيوين والسفير الكوستاريكي خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأثنى السفير الكوستاريكي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة.

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