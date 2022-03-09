«صحة دبي» توقع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للأشعة في لندن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية البريطانية للأشعة في لندن بهدف تعزيز وتطوير فرص التعاون المشترك بينهما في كل المجالات المتعلقة بالتعليم والتدريب الطبي، وتسهيل تدريب أطباء الإقامة والزمالة في مختلف تخصصات الأشعة.

ووقع مذكرة التفاهم افتراضياً من جانب هيئة الصحة بدبي الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومن جانب الكلية الملكية للأشعة الدكتورة جانيت ديكسون رئيس الكلية، بحضور الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، والدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث، والدكتور أسامة البستكي مدير إدارة التصوير الإكلينيكي بهيئة الصحة بدبي وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، أهمية هذه المذكرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لفتح وتعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية العالمية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الطبي وبما يسهم في تحسين تجربة المرضى في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

تفاهم

وقال إن مذكرة التفاهم تتيح للقيادات الأكاديمية والكادر التعليمي الطبي في الهيئة الاستفادة من خبرات الكلية الملكية البريطانية للأشعة في مجال تطوير قدراتها وإمكاناتها وبما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية للهيئة، وتدريب أطباء الأشعة المبتدئين وتمكينهم من الحصول على الشهادات التخصصية وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة المتحدة.

كما سيتم وفقاً لمذكرة التفاهم التعاون في مجال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات وبرامج المحاكاة الموجهة لأطباء الهيئة بهدف تحسين جودة برامج التدريب والتعليم الطبي لأطباء الإقامة والكادر التعليمي، وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات المعمول بها لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مجال الأبحاث الطبية المشتركة أو أية برامج طبية أخرى لتطوير وتحسين جودة العمل.

يذكر أن الكلية الملكية للأشعة في لندن هي جهة مهنية مختصة بعلم الأورام الإكلينيكي والأشعة الإكلينيكية بالمملكة المتحدة تهدف إلى تطوير علم الأشعة والأورام وممارساتها في المملكة المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز