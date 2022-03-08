ميثاء آل نهيان: منجزات المرأة الإماراتية تجسد دعم قيادتنا الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن منجزات المرأة الإماراتية تجسد دعم قيادتنا الرشيدة وأن المرأة الإماراتية تمكنت من الوصول إلى أعلى مراتب التميز والتفوق، بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لقيادتنا الرشيدة، والتي آمنت بدور المرأة وسعت لتمكينها وريادتها في مختلف قطاعات التنمية.

وقالت حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تقديم الدعم الكبير للمرأة الإماراتية في جميع المجالات، حيث تعد سموها مصدراً يلهمنا جميعاً للعمل والاجتهاد، وتجسّد بمسيرتها الخالدة ومآثرها القيّمة مثالاً ناصعاً في صفحات الوطن المجيد.

تنافسية

وأضافت - في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي - إن المرأة الإماراتية تواصل السير في دروب التنافسية العالمية، متسلحة بمشاعر الولاء والانتماء، وبطموحات وآمال لا حدود لها، حيث نجد المرأة وقد أصبحت جنديّة تدافع عن الوطن ببسالة وشجاعة، ونراها الطبيبة المتواجدة في خط دفاعنا الأول، وهي المهندسة والعالمية ورائدة الفضاء والمثقفة ورائدة الأعمال، حيث نجد في كل قطاع بصمة نسائية مشرقة بإنجازاتهن وأعمالهن وقدراتهن.

وأشارت إلى أن مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، تواصل دورها الداعم للأعمال والأنشطة التطوعية، حيث تشكّل المرأة ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المؤسسة، وعنصراً رئيساً ضمن الأنشطة والفعاليات، كما تشهد المرحلة المقبلة مواصلة لهذا الدور، انطلاقاً من الدور المحوري لبنات الوطن في دعم مسارات التنمية والنهضة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز