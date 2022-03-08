منى عبدالله: الإماراتية نجم لامع في سماء العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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قالت منى أحمد عبدالله مديرة إدارة المشاريع الرأسمالية بدائرة المالية في حكومة دبي، رئيسة اللجنة النسائية في الدائرة: إن المرأة الإماراتية بلغت مراتب متقدمة بين قريناتها في العالم، لافتة إلى أنها اليوم وزيرة ومفكرة وراسمة استراتيجيات وواضعة تشريعات، وأنها تدير مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، من دون أن تغفل عن دورها الحيوي الذي لا تزال تؤديه بأمانة في أسرتها ووسط مجتمعها.

وأكّدت منى عبدالله، بمناسبة احتفال الدولة باليوم العالمي للمرأة، أن القيادة الرشيدة أدركت منذ أيام الآباء المؤسسين المغفور لهم بإذن الله، ولا تزال، أهمية تمكين المرأة الإماراتية وإعطائها المساحة الإبداعية والإنتاجية التي تليق بها في مختلف حقول العمل وجميع نواحي المسؤولية، حتى غدت نجماً لامعاً في سماء العالمية، وذلك في إطار هويتها الوطنية والعربية الإسلامية التي حافظت عليها وحملتها راية فخر واعتزاز في جميع المحافل الدولية.

وأضافت: «نبارك لكل النساء في جميع أنحاء العالم بمناسبة يومهنّ العالمي، وندعو المسؤولين في مختلف البلدان إلى الاقتداء بالقيادة الإماراتية التي حملت على عاتقها مسؤولية إيجاد الركائز والأسس لمساواة عادلة تحفظ للمرأة حقوقها وهويتها وتوجد لها مكانتها اللائقة في بناء المجتمع وتطوير الدولة».

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