«دفاع مدني دبي»: المرأة عصب نهضة الأمم والحضارات وشريكة التنمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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هنأ الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي المرأة بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي، الذي يصادف 8 مارس 2022، اعتزازاً وعرفاناً بتضحياتها وتفانيها على مر التاريخ والعصور وتضحياتها من أجل مجتمعاتها، مؤكداً أن المرأة عصب نهضة الأمم في جميع الحضارات العالمية، وشريكة التنمية وهي إحدى وصايا الإسلام.

وأشار الفريق المطروشي إلى أن المرأة في دولة الإمارات أصبحت تتبوأ أعلى المناصب القيادية والتنفيذية وتسهم في كل الأنشطة والفعاليات، بفضل سياسات وتوجهات قيادتنا الرشيدة التي شرعت وأسست لها كل أوجه التمكين، وأصبحت تتواجد في جميع الساحات والميادين، وتشارك بفعالية في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء الوطن ورفعته وعلو شأنه بين الأمم.

وأضاف الفريق المطروشي: «إن تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل بالدفاع المدني بدبي وفي عملياته الرئيسية والمساندة، قد أصبح شاملاً من دون أي استثناء، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز مشاركتها في جميع التخصصات، حيث تبوأت أرفع المناصب القيادية والإشرافية والتنفيذية، ونجحت في توظيف قدراتها وإمكانياتها وطاقاتها ومواهبها لخدمة الوطن».

إنجازات

بدورها، ثمنت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل إنجازات المرأة العلمية والعملية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تثبت في كل يوم أنها حجر الأساس اللازم لتحقيق النجاحات في مختلف الميادين والصعد، فضلاً عن كونها نواة المجتمع الصالح ومركز عطائه، مثمنة دعم وجهود القيادة الرشيدة الذي أثمر وأينع إنجازات نفخر بها، وتبوأت بفضل تلك الجهود المرأة الإماراتية أعلى المناصب في الدولة.

من جانبها، أكدت نورة المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية فخرها بإنجازات المرأة في الدفاع المدني بدبي، وأشادت بجهودهن ومثابرتهن في النجاحات التي تحققت على مر السنوات، مؤكدة أنهن قد عملن بجد واجتهاد في مختلف المجالات التخصصية للحفاظ على المكتسبات ودفع عجلة التطور، وأضافت إن المرأة الإماراتية أكدت الجدارة في تحمل المسؤولية وترسيخ دورها في بناء المجتمع ودعم مسيرة تنمية الوطن.

أمل

كما وجهت المهندسة سلمي حميد سعيد رئيس قسم المخططات الهندسية التحية لمحركات القلوب وصانعات الأمل ومحفزات الأمم على العطاء بهذه المناسبة، مؤكدة أن المرأة في كل يوم تثبت بأنها جزء لا يتجزأ من المجتمعات والشريك الأساسي في بناء الدول ونهضتها، مشيدة بالمرأة في الدفاع المدني، وهي تشارك في تحقيق الإنجازات والنجاحات المشرقة في كل دروب العمل لاستدامة التميز والنجاح.

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