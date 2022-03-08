«كلنا الإمارات» تشيد بدور (أم الإمارات) في دعم مسيرة المرأة محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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هنأت جمعية كلنا الإمارات، المرأة الإماراتية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأشادت بدورها الكبير والفاعل في عملية التنمية والبناء وتنشئة الأجيال، ودعم مسيرة المرأة محلياً وعالمياً.

كما تقدمت الجمعية بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، رائدة العمل النسائي على المستوى المحلي والعالمي، و(نصيرة المرأة) على مستوى العالم، والداعم الأكبر لمسيرة المرأة في كافة الميادين والمحافل المحلية والعربية والعالمية.

مراكز

وقالت بخيتة المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من المناصب والمراكز، يدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي منحت المرأة كافة حقوقها، إلى أن أصبحت تتبوأ أرفع المناصب، وتحضر بقوة وبصورة مشرّفة في كافة ميادين العمل الوطني، وتسهم في بناء الوطن، وتنشئة الأجيال بكل وفاء وإخلاص.

وأشارت إلى اهتمام وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على تطوير مسيرة المرأة، وتشجيعها على الانخراط في كافة ميادين العمل، وتسخير كافة الإمكانات والجهود التي تسهم في الارتقاء بعمل المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع.

وأشادت المنصوري بدور سموها الكبير في دعم مسيرة المرأة على المستوى العالمي، وأكدت أن عطاءات سموها السخية، وأفكارها النيّرة في جانب العمل النسائي، أصبحت مرجعاً للباحثين في شؤون المرأة عالمياً، وحظيت سموها بتقدير محلي وعربي وعالمي كبير، ونالت أكثر من 500 وسام وجائزة، يتعلق أكثرها في مجالات دعم وتمكين المرأة، والعمل الخيري والإنساني والثقافي والاجتماعي، ومن أبرزها لقب (نصيرة الأسرة)، من قبل المنظمة العالمية للأسرة.

حضور

وأشارت إلى أن مجالات عمل المرأة في دولة الإمارات، لم تقتصر على جوانب محددة، وأنما أصبحت تسهم في كافة ميادين العمل الوطني، بعد أن أصبح لها حضور فاعل في كافة القطاعات، لتحتل المناصب العليا في الوزارات والدوائر الحكومية، وتشارك بقوة في المجلس الوطني الاتحادي، وتحقق طموحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وتضع بصمة مميزة في المجالين السياسي والعسكري.

وفي ختام كلمتها، قالت بخيتة المنصوري: إنه، ونتيجة للاهتمام الكبير التي توليه القيادة الرشيدة للمرأة، فقد جاءت دولة الإمارات، وعلى الدوام، على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط والعالم، في مؤشر مقياس تمكين المرأة، وأصبحت نموذجاً ناجحاً في مجال تمكين المرأة على المستويين العربي والدولي.

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