معرض ومؤتمر "ديهاد" ينطلق الأسبوع المقبل في دبي بمشاركة 600 منظمة اقليمية ودولية

المصدر: وام

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق "الاثنين" المقبل في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، الملتقى الإنساني العالمي والذي يجمع نخبة من أفضل الأسماء العالمية المتخصصة في العمل الخيري ونشر ثقافة التطوع والمساعدة لبناء مستقبل أفضل.

وتنطلق الدورة الـ18 بمشاركة أكثر من 600 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية وشركة ومورد وعلامة تجارية عالمية من جميع أنحاء العالم و50 متحدثا في المجال يشاركون في 8 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل مقدمة من الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الخاصة وهيئات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومن المتوقع أن يستقطب ديهاد أكثر من 6,000 زائر يشاركون من أكثر من 84 دولة من المنظمات العالمية غير الربحية.

دعوة عالمية..

وتأتي دورة هذا العام تحت شعار "الهدف 17 للتنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" والذي تم اختياره استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية المجتمعات وضمان تمتع كافة الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 ..ويعود تاريخ العلاقات القوية بين الأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى عام 1971 من خلال رحلة انسانية مشتركة رسمت خطوطها بتعاون وثيق امتد إلى عشرات السنين.

وتعمل 31 وكالة تابعة للأمم المتحدة يداً بيد مع دولة الإمارات منها برنامج الغذاء العالمي واليونسكو والأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ..وينظم فريق الأمم المتحدة في دولة الإمارات عمليات على الصعيد العالمي، والبرامج الإقليمية، فضلاً عن المشاركات والشراكات الوطنية حيث يشترك فريق الأمم المتحدة مع الإمارات في أجندة 2030 من خلال خبرة الدولة الطويلة في المجال الإنساني وبرامجها الداعمة لكافة المحتاجين.

وصرح سعادة السفير جيرهارد بوتمان كرامر، المدير التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة: "في ديهاد 2022، سنجمع مرة أخرى مع السلطات الحكومية الوطنية والمنظمات الدولية وغير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في دبي، حيث ستحتوي الأجندة على نخبة من الأسماء العالمية من متحدثين افتتاحيين ورئيسيين سيعملون على تطوير استنتاجات وتوصيات قابلة للتنفيذ ومتفق عليها".

رسالة سامية..

وتعليقاً على دورة هذا العام، صرح الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "ديهاد"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اندكس القابضة: "لا تزال إمارة دبي رائدةً في مجال العمل الخيري بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تعزز من الرسالة السامية للدولة في مجالات التعليم والمعرفة والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية والإغاثية وغيرها من الجوانب".

وأضاف: "كلنا ثقة بأن الدورة الحالية من معرض ومؤتمر ديهاد 2022 ستجمع بين أبرز المختصين في المجال للعمل على بناء القدرات والتدريب على العمل الإنساني، جنباً إلى جنب مع تبادل المعرفة والخبرة بين الحاضرين، والعمل معاً تحت هدف واحد وهو الإنسانية".

من جهته، قال السيد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي: "نفتخر بأن نكون ممثلين لأكبر مشاركة محلية في المعرض في دورته ال18 مما يعكس التزامنا لإطلاق دعوة إنسانية شاملة وعالمية للتكاتف والتواصل بين الشعوب تهدف لمد يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم، وتعزيز الجهود الجماعية للنهوض بالعمل الإنساني".

دعوة إنسانية..

كما يشارك في المعرض عدد من الدول التي اجتمعت هنا في دبي لمشاركة خبراتها حول القطاع وطرق نشر ثقافة العمل الخيري بالإضافة إلى تأسيس شراكات جديدة مع كافة العاملين في مجال الاغاثة وذلك بتبني منهجية عمل خيرية عالمية ..ويشارك في المعرض كل من فرنسا وألمانيا والنرويج كما تأتي مشاركة الأمم المتحدة من خلال 8 مؤسسات وهي يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المعنية بتغير المناخ ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال فريدريك زابو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: "تعد هذه هي المشاركة الثالثة لفرنسا في ديهاد، ونأمل من خلال هذه الدورة في المساهمة في نشر ثقافة العمل الخيري الفرنسية، وتعزيز مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية في توزيع المساعدات كما نأمل تعزيز علاقتنا مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومقدمي الخدمات الإنسانية والشركات والموردين والعلامات التجارية الدولية من جميع أنحاء العالم المجتمعين في هذه الفعالية الخيرية".

من جانبه قال مايكل شميت، نائب رئيس UNIDO ITPO الألمانية: "سيضم الجناح الألماني 14 شركة أوروبية خاصة تعرض حلولاً مبتكرة لتوفير الطاقة والمياه ومجاري الصرف الصحي والطرق الصحيحة للتخلص من النفايات في البيئات النائية ..ونعتبر مشاركتنا فرصة مثالية لتعزيز التعاون الهادف بين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التنمية والقطاع الإنساني".

ويركز مؤتمر ومعرض ديهاد في دورته الـ 18 على موضوع الهدف 17 للتنمية المستدامة: "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من خلال عدد من الجلسات التي تناقش مواضيع مختلفة مثل "القضاء التام على الجوع" و"العمل المناخي" و"الصحة الجيدة والرفاه" و"المياه النظيفة والنظافة الصحية" و"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" و"الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية" و"السلام والعدل والمؤسسات القوية" وغيرها من أهداف التنمية المستدامة. كما تشارك في هذه الدورة أبرز الأسماء في قطاع العمل الخيري والذين يعملون على تجسيد أفضل الممارسات الإنسانية في القطاع مثل سعادة الدكتور يانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، وسعادة الدكتورة عائشة محمد بخاري، السيدة الأولى في جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيسة بعثة السيدات الأوائل لأفريقيا من أجل السلام، وسعادة جاغان تشاباجين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر "ديهاد" ينظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الأمم المتحدة والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ..ويقام هذا الحدث تحت رعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورابطة العالم الإسلامي والوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي وDawsongroup وشركة Life للإغاثة والتنمية.

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