طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار خلال النهار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س..و الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناَ.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 05:23 والجزر الأول عند الساعة 26:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:30 .

و في بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 58:14 والمد الثاني عند الساعة 53:00 والجزر الاول عند الساعة 03:08 والجزر الثاني عند الساعة 32:19.



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