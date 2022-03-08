"طرق دبي" تنظم فعاليات للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

المصدر: البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وذلك تقديرا لدور المرأة الريادي وإنجازاتها في المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وكرم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين الهيئة، عدد من الموظفات المتميزات تقديراً لجهودهن وتميزهن في العمل، كما التقى بموظفات إدارة اسعاد المتعاملين، وذلك تقديرًا لتميز كادر عمل الإدارة الذي يشغل النسبة الأكبر منه موظفات ذات كفاءة عالية وموظفات من أصحاب الهمم. وأثنى معاليه على جهودهن في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم، مؤكداً حرص الهيئة على التطوير المستمر لخدماتها وتبسيط إجراءات المعاملات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجازها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين لخدمات ذكية تقدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أكد الطاير خلال اللقاء، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولي المرأة اهتماماً خاصاً، وهيأت لها كل أسباب النجاح، ومكّنتها من القيام بدورها في عملية بناء الدولة والمجتمع، وباتت المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، ومن هذا المنطلق وفرت هيئة الطرق والمواصلات، البيئة المناسبة لعمل المرأة، وعززت حضورها في شغل المناصب القيادية.

فعالية نسائية

من جانبها تقدمت السيدة موزة المري، مدير إدارة تنفيذي مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بن مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، مشيدة بجهود سموها في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارات، وتعزيز حضور المرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها.

وقالت: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعد فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجنة النسائية في الهيئة تحرص على تعزيز دور الموظفات في الهيئة وتوفير البيئة المناسبة لهن، كما تنفذ اللجنة مجموعة من الفعاليات المتميزة لموظفات الهيئة، وتستضيف الشخصيات النسائية البارز في المجتمع، لنقل تجاربهن وخبراتهن للموظفات.

وأكدت موزة المري، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على إيجاد عوامل الجذب وبيئة العمل الإيجابية والمشجعة للمرأة، وتوفير الفرص التدريبية، بهدف تمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات والتميّز، وتعزيز مفاهيم التنافسية وتطوير قدرات الموظفات بمختلف مجالات العمل في الهيئة.

جلسة حوارية

واستضافت اللجنة في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عضو مجلس إدارة غرف دبي، وصنفتها مجلة فوربس في صدارة قائمة (50 فوق ال 50)، على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لعام 2022، كما تصدرت قائمة أقوى سيدات الأعمال لعام 2022.

ودعت الدكتورة رجاء القرق خلال الجلسة الحوارية، الموظفات للاقتداء بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، والسير على نهجها في مجال العطاء والإنسانية والطموح.

وتحدثت خلال الجلسة عن حياتها المهنية وشغفها في الدراسة، موضحة أنها لم تشعر في البداية برغبة في الانخراط في الأعمال التجارية، ولكن عندما تقلدت منصباً في شركة والدها توجب عليها أن تثبت مقدرتها على النجاح بغض النظر عن أنها امرأة.

واستعرضت القرق مع أعضاء اللجنة النسائية، تجربتها في مجال إدارة مؤسسات أكاديمية، حيث أوضحت القرق أنها عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية وعضو مجلس أمناء جامعة عجمان، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، وتطرقت للجانب الشخصي في حياتها، ودور والدها السيد عيسى صالح القرق في مساندتها وتشجيعه لها، وأن رحلة نجاحها في مجال الأعمال لم تكن سهله ومرت بكثير من الصعوبات، ولكنها تمكنت من النجاح وتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعملية.

وأعربت الدكتورة رجاء القرق، عن فخرها واعتزازها بالمرأة الإماراتية، والمؤشرات العالمية التي حققتها والتي سوف تحققها وباعتبارها حصلت على الكثير من الجوائز العالمية والأوسمة الدولية وشهادات التقدير فإنها تهديها أولاً لقيادة دولة الإمارات ونساء الإمارات الطموحات اللواتي يواكبن طموح ورؤية القيادة لمستقبل مشرق ومتميز للمرأة الإماراتية.

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