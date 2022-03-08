الشارقة تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم صدر اليوم؛ مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك في الجهات الحكومية، من التاسعة صباحاً، حتى الثانية والنصف بعد الظهر. على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل. .

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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