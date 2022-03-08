فاطمة بنت مبارك: تحقيق النجاحات هو ما عاهدناه من بنات زايد المخلصات

المصدر: وام

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.

وقالت سموها: " تثبت المرأة يوماً بعد يوم، أنه لا مستحيل مع العمل والاجتهاد بروح يملؤها الإبداع والأمل لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسرني القول بأن تحقيق النجاحات هو ما عاهدناه من بنات زايد المخلصات.. كلنا ثقة في قدرتكن على مضاعفة الإنجاز والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، التي تدفعنا جميعاً لبذل مزيداً من العطاء سعياً لرفعة وطننا الحبيب في الخمسين عاما الجديدة من عمر الدولة بإذن الله".

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